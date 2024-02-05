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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Солнечная энергетика впервые станет лидером в Европе по приросту выработки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Выработка электричества на основе солнечной энергии в Европе в 2024 году вырастет примерно на 50 ТВт.ч, прогнозирует Rystad Energy.

Производство на ветроэлектростанциях (ВЭС) вырастет на 38 ТВт.ч, атомных - на 20 ТВт.ч, гидроэлектростанциях - на 5 ТВт.ч, ожидает аналитическая компания.

Между тем выработка электроэнергии из ископаемого топлива и других источников сократится на 60 ТВт.ч.

Таким образом, солнечная энергетика впервые станет лидером по приросту выработки во всем энергетическом секторе. Этому будут способствовать крупные объемы вновь установленных мощностей во всем регионе и прежде всего в Германии, которая в 2023 году стала нетто-импортером электроэнергии.

Общие объемы производства электричества в Европе в 2024 году повысятся до 2,74 тыс. ТВт.ч с 2,687 тыс. ТВт.ч годом ранее, по прогнозам Rystad.

Прогноз компании охватывает 27 стран Евросоюза, Норвегию, Сербию, Швейцарию и не затрагивает Великобританию.

Rystad Energy Евросоюз Германия Швейцария Сербия Норвегия
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