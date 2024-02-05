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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Глава ФРБ Миннеаполиса допустил, что ФРС не будет спешить со снижением ставок

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США может не торопиться со снижением процентных ставок, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции.

По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики (ДКП), за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов (б.п.), в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 б.п. предполагает рост реальных ставок на 360 б.п.

Таким образом, ДКП не настолько жесткая, насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и ФРС может повременить со снижением ставок, чтобы оценить состояние экономики.

ФРС США ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари
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