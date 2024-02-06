СМИ в США узнали о возможной покупке L'Occitane инвесткомпанией Blackstone

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Blackstone рассматривает возможность покупки французского производителя косметики L'Occitane International SA, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Акции L'Occitane в Гонконге подскочили в цене на 8,5%.

Капитализация компании составляет порядка 41,95 млрд гонконгских долларов ($5,36 млрд), по данным FactSet. Долей в 73% L'Occitane владеет председатель правления компании Рейнольд Гейгер.

По данным источников, Blackstone изучает как возможность подачи самостоятельной заявки на приобретение L'Occitane, так и объединение усилий с Гейгером для выкупа компании.

В августе прошлого года СМИ сообщали, что Гейгер планирует выкупить не принадлежащие ему акции у их держателей из расчета стоимости L'Occitane в $6,5 млрд. В сентябре компания сообщила, что миллиардер решил не совершать эту сделку.

L'Occitane была основана в 1976 году, в 2010 году компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist, Erborian и Sol de Janeiro.

За последние 12 месяцев акции компании подорожали на 48%.

Пк вч