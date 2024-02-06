Российский рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник открылся умеренным ростом рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (цена Brent превысила $78 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%.

В росте лидируют акции "НОВАТЭКа" на ожиданиях дивидендных новостей с заседания совета директоров 9 февраля.

К 10:01 индекс МосБиржи рос на 0,2%, до 3234,11 пункта, индекс РТС рос на 0,1% до 1124,33 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар подорожал на 3 копейки до 90,6 рубля.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,3%, до 1497 рублей), "Газпром нефти" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), акции "Роснефти" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,7%), "Газпрома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

ПАО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги под брендом "Делимобиль") подвело итоги IPO. Компания провела размещение акций по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 265 рублей за штуку. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO).

По итогам размещения капитализация "Делимобиля" составит 46,6 млрд рублей - с учетом привлеченных в ходе IPO средств. Торги акциями "Делимобиля" начнутся на Мосбирже 7 февраля. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. "Мы склонны ожидать продолжения роста российского рынка, но на данный момент инвесторам явно не хватает поводов для активных покупок. Вполне вероятно, что активность будет расти по мере приближения заседания ЦБ РФ 16 февраля", - считает он.

Аналитики "Цифра брокер" ожидают сохранения позитивной динамики в акциях "НОВАТЭКа" в преддверии намеченного на 9 февраля заседания совета директоров компании по вопросу о дивидендах. Целевой ориентир для бумаг компании составляет 1800 руб. за одну акцию.

Для дальнейшего роста индекса МосБиржи к верхней границе диапазона 3000-3300 пунктов потребуются новые драйверы, в то время как более жесткая риторика Банка России может оказывать давление на рынок, полагают эксперты "Цифра брокер".

Динамику лучше рынка могут показать бумаги "Интер РАО". В компании заявили, что выручка по итогам 2023 года составила 1,35 трлн рублей, а чистая прибыль достигла 135 млрд рублей, что эквивалентно дивидендам в размере 0,323 рубля на акцию, или около 7,8% дивидендной доходности по текущим котировкам, отмечают аналитики.

Нефть марки Brent продолжает торговаться около нижних значений диапазона $78-82 за баррель на фоне укрепления доллара США к основным мировым валютам. В ближайшее время такая динамика может сохраниться, считают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,7% во главе с Dow Jones, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и новости эмитентов.

Устойчивость экономики США позволяет Федрезерву не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил Пауэлл. "Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он. При этом снижение ставки в марте нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием, добавил глава ЦБ.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также полагает, что американский центробанк может не торопиться со снижением процентных ставок.

В статье на сайте регионального банка Кашкари отметил, что реальные процентные ставки за последнее время выросли не так сильно, как предполагает замедление инфляции.

По его словам, чистая доходность десятилетних защищенных от инфляции казначейских облигаций (TIPS), которую он считает лучшим индикатором денежно-кредитной политики (ДКП), за последний год выросла лишь на 60 базисных пунктов (б.п.), в то время как падение уровня инфляции за тот же период на 285 б.п. предполагает рост реальных ставок на 360 б.п.

Таким образом, ДКП не настолько жесткая, насколько могла бы быть, допускает Кашкари, и ФРС может повременить со снижением ставок, чтобы оценить состояние экономики.

Тем временем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта по сравнению с пересмотренными 50,5 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 52 пунктов с ранее указанного декабрьского показателя в 50,6 пункта. ISM Services держится выше пограничных 50 пунктов уже 13 месяцев подряд. За последние 44 месяца он опускался ниже данной отметки только один раз, в декабре 2022 года.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 3,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам первого в 2024 году заседания. За последние два года австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов, чтобы ослабить высокую инфляцию, вызванную последствиями пандемии COVID-19.

В заявлении, обнародованном RBA по итогам заседания во вторник, отмечается, что ценовое давление в стране продолжает ослабляться, однако инфляция все еще слишком высока. Дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от поступающих статданных и оценки рисков, заявили в ЦБ, отметив при этом, что возможность дальнейшего подъема ставки не исключена.

Китай и Гонконг уверенно растут благодаря заявлению суверенного фонда КНР Central Huijin Investment Ltd. о планах наращивания вложений в акции.

Трейдеры также надеются на дополнительные меры поддержки фондового рынка от властей по итогам проходящей во вторник встречи председателя КНР Си Цзиньпина с представителями финансовых регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

На нефтяном рынке утром во вторник цены постепенно восстанавливаются на геополитических рисках и сильных статданных из США. К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2%, до $78,11 за баррель (+0,9% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,1%, до $72,88 за баррель (+0,7% в понедельник).

Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где американские и британские войска при поддержке союзников продолжают наносить удары по позициям хуситов. Иранские власти осудили такие удары.

Позитивным фактором для нефти стали более сильные, чем ожидалось, американские статданные, опубликованные накануне (индекс деловой активности в сфере услуг ISM Services).