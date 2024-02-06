BP сократила чистую прибыль в IV квартале почти в 30 раз

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Британская BP Plc завершила с чистой прибылью 2023 год, хотя по итогам четвертого квартала показатель упал почти в 30 раз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $371 млн по сравнению с $10,8 млрд за аналогичный период годом ранее.

Годовая чистая прибыль составила $15,2 млрд против убытка в размере $2,5 млрд в 2022 году.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в октябре-декабре составила $3 млрд по сравнению с $3,3 млрд в предыдущие три месяца и $4,8 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,76 млрд.

Годовой показатель скорректированной на стоимость замещения запасов прибыли составил $13,8 млрд, упав вдвое по сравнению с рекордными $27,6 млрд в 2022 году.

Капиталовложения BP в четвертом квартале составили $4,7 млрд, по итогам всего года - $16,3 млрд. На 2024 год компания планирует капзатраты в размере $16 млрд.

За четвертый квартал компания сократила чистый долг на $1,4 млрд, до $20,9 млрд.

Руководство BP анонсировало планы выкупать акции на сумму $1,75 млрд в каждом из первых двух кварталов 2024 года, тогда как в предыдущем квартале объем покупок составлял $1,5 млрд.

За последний год капитализация компании снизилась на 5,1%, до 77,87 млрд фунтов стерлингов.