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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В ЕС доля возобновляемых источников энергии на транспорте в 2022 году составила 9,6%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе доля возобновляемых источников энергии на транспорте достигла 9,6% в 2022 году, что выше на 0,5 процентных пункта по сравнению с 2021 годом, но ниже на 0,7 п.п рекордных показателей 2020 года.

"Это означает, что требуется серьезный толчок для достижения целевого показателя в 29%, установленного на 2030 год директивой ЕС 2023/2413 о поощрении использования энергии из возобновляемых источников. Эта директива также предоставляет странам возможность достичь другой цели: снизить выбросы парниковых газов на транспорте как минимум на 14,5% к 2030 году", - сообщает статистическое управление Евросоюза Eurostat.

По его данным, Швеция сейчас является страной ЕС с самой высокой долей возобновляемых источников энергии на транспорте (29,2%) и уже достигла цели на 2030 год. Финляндия с 18,8% также демонстрирует очень высокий показатель. Далее следуют Нидерланды, Мальта, Бельгия, Дания, Австрия, Италия, Германия и Испания с долей около 10% у каждой из них.

Самые низкие доли ВИЭ на транспорте были зарегистрированы в Хорватии (2,4%), Латвии (3,1%) и Греции (4,1%).

Наибольший рост использования альтернативных источников энергии с 2021 по 2022 год был зафиксирован в Германии (+1,9 п.п.), Нидерландах (+1,8 п.п.) и Венгрии (+1,6 п.п.). "Но даже если они сохранятся (темпы - ИФ), то до 2030 года их будет недостаточно для достижения цели", - отмечает Eurostat. Самое заметное снижение темпов наблюдалось в Хорватии (-4,6 п.п.), Латвии (-3,3 п.п.) и Словении (-2,8 п.п.).

Возобновляемые источники энергии, потребляемые на транспорте, включают жидкое биотопливо (например, биодизель), биометан и часть возобновляемой электроэнергии.

Eurostat Евросоюз Швеция Хорватия
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