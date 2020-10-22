Путин усомнился в полном переходе на зеленую энергетику через 30 лет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Полный отказ от углеводородов в пользу ВИЭ в перспективе 30-50 лет не реалистичен. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

При этом он напомнил, что Россия работает над альтернативными видами источников энергии: и над солнечной энергией, и над водородной энергией.

"Более того, мы работаем и с точки зрения текущей ситуации. У нас принято решение - в 2022 году должны добиться от наших 300 основных загрязнителей, 300 крупнейших предприятий, которые являются главными эмитентами выбросов, чтобы они перешли на наиболее доступные, самые современные технологии, которые обеспечили бы минимизацию выбросов в атмосферу. А к 2024 году сократить выбросы на 20%. Но мы понимаем, что только этими 300 предприятиями и 12 городами ситуацию в целом по стране к лучшему кардинально не изменим. И наша стратегия здесь заключается в том, чтобы к 2030 году наполовину сократить все антропогенные выбросы. Мы к этой цели должны идти и настойчиво ее добиваться", - добавил президент.

"Но я не думаю, что реалистичным, если все хотят быть конкурентоспособными, является отказ от углеводородов в ближайшей перспективе. Ближайшей перспективу я считаю - несколько десятилетий - 30-40-50 лет в будущем. Это не реалистично просто", - подчеркнул Путин.

Поэтому он не понимает на основании чего делаются выводы и принимаются решения в Европе касательно углеводородов.

"Не ограничений здесь нужно добиваться, а общей работы и стремления достижения общих целей. Мы же отработали в рамках Киотского соглашения, мы все исполнили. Мы активные участники Парижского соглашения и намерены все это делать. Мы не закрываемся, наоборот, считаем, что это проблема", - добавил глава государства.

"Я уже говорил в своем вступительном слове о проблемах вечной мерзлоты для человечества. А для нас? У нас в этой зоне расположено очень много транспортных систем и трубопроводного транспорта, и нефтегазовой инфраструктуры, целые города там расположены. Для нас это огромная проблема. Мы будем принимать усилия в этом направлении. Мы будем работать и сами, и на международном уровне в борьбе за экологическую чистоту, за снижение антропогенных выбросов. Но без углеводородов не обойтись", - сказал Путин.