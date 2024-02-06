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Сооснователь WeWork Нойманн пытается купить компанию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Адам Нойманн, сооснователь и бывший глава американского оператора коворкингового сервиса WeWork Inc., в течение нескольких месяцев пытается купить эту компанию, пишет The New York Times со ссылкой на письмо его юристов консультантам WeWork.

WeWork в ноябре 2023 года объявила о банкротстве и намерении провести реорганизацию, чтобы улучшить структуру капитала. Компания подала иск о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Согласно документам, представленным на тот момент суду, оператор коворкингового сервиса владеет активами на сумму порядка $15 млрд, а ее долги составляют $18,6 млрд.

Flow Global Нойманна уже привлекла $350 млн от венчурного фонда Andreessen Horowitz и добивается, чтобы WeWork рассмотрела возможность своего поглощения. Сделку также готова профинансировать инвесткомпания Third Point миллиардера Дэна Леба.

Flow хотела бы купить WeWork или ее активы, а также предоставить финансирование в рамках процедуры банкротства.

Тем не менее оператор коворкингового сервиса месяцами игнорирует призывы Нойманна, отмечают его юристы во главе с Алексом Спиро, который также представляет интересы Илона Маска.

По оценкам The Wall Street Journal, Нойманн заработал не менее $1 млрд благодаря WeWork. Компания заявляла, что ее сделки с ним изучаются в рамках независимого расследования, а сам Нойманн отказывается сотрудничать.

WeWork США Адам Нойманн Алекс Спиро Flow Global
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