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Коворкинговый сервис WeWork подал иск о банкротстве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американский оператор коворкингового сервиса WeWork Inc. объявил о банкротстве и намерен провести реорганизацию, чтобы улучшить структуру капитала.

Компания подала иск о банкротстве с соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Главный исполнительный директор WeWork Дэвид Толли заявил, что 90% кредиторов согласились конвертировать долговые обязательства в акции компании, и это позволит ей сократить долг на $3 млрд.

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Согласно документам, представленным суду, WeWork владеет активами на сумму порядка $15 млрд, а ее долги составляют $18,6 млрд. Кроме того, компания имеет задолженность перед владельцами недвижимости по оплате аренды и другим отчислениям на сумму около $100 млн.

В пресс-релизе WeWork отмечается, что банкротство не касается ее подразделений за пределами США и Канады.

Коворкинговый сервис, стоимость которого в 2019 году оценивалась в $47 млрд, столкнулся с кризисом из-за чрезмерного расширения операций, отмечает газета The Wall Street Journal. WeWork подписала сотни долгосрочных соглашений об аренде офисных площадей на пике рыночной активности, однако многие локации оказались неприбыльными.

Проблемы компании обострились в период пандемии, она несла крупные убытки и была вынуждена потратить все средства, привлеченные за последнее десятилетие от ключевых инвесторов и банков. В июне этого года WeWork сообщила, что платежи за аренду и выплаты процентов по долгу "съедают" порядка 80% ее выручки.

Крупнейшим инвестором WeWork является японская SoftBank Group, принадлежащий ей Vision Fund владеет порядка 56% акций коворкингового сервиса.

Бумаги WeWork подешевели на 25% по итогам торгов в понедельник и выросли в цене на 39% на дополнительной сессии. С начала текущего года их стоимость упала почти вдвое.

WeWork США
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