Фондовые индексы США выросли на корпоративных отчетностях

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник выросли, инвесторы следили за корпоративными отчетностями в отсутствие важных публикаций по макроэкономике.

Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на 1,9%. Они полагают, что Федеральная резервная система приступит к снижению процентных ставок в июне, а к концу года стоимость заимствований будет уменьшена на 100 базисных пунктов, сообщает MarketWatch.

Цена акций Palantir Technologies взлетела более чем на 30% по итогам торгов. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил чистую прибыль в четвертом квартале почти втрое и повысил выручку на 20%, сильнее ожиданий аналитиков.

Котировки акций DuPont de Nemours Inc. поднялись на 7,4%. Химическая компания отчиталась о чистом убытке в минувшем квартале, тем не менее скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка. Совет директоров DuPont повысил квартальные дивиденды на 6% и одобрил новую программу выкупа акций на сумму $1 млрд.

Стоимость бумаг производителя медицинского оборудования GE HealthCare Technologies Inc. подскочила на 11,7%. Компания, выделенная из General Electric в начале 2023 года, в четвертом квартале получила скорректированную прибыль и выручку выше предположений экспертов.

Цена бумаг KKR & Co. повысилась на 5,8%. Инвестиционная компания в последнем квартале 2023 года нарастила чистую прибыль почти в 9 раз, а также объявила о повышении дивидендов на 6%.

Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, в четвертом квартале сократила чистый убыток более чем в 6 раз, что превзошло ожидания. Акции компании, торгующиеся в Нью-Йорке, подорожали на 3,9%.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment ушла вверх почти на 11%, что стало максимальным дневным приростом с конца августа.

Стоимость Frontier Group увеличилась почти на 21% на сообщении, что авиакомпания получила в минувшем квартале выручку больше прогноза, а убыток - меньше.

В то же время котировки бумаг FMC Corp. упали на 11,5%. Производитель средств защиты растений в октябре-декабре увеличил чистую прибыль в 3,9 раза, однако это было обусловлено разовым фактором, а скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогноза экспертов.

Фармацевтическая Eli Lilly в октябре-декабре нарастила чистую прибыль на 13%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка. Акции компании, которые росли в цене в начале сессии, к концу дня опустились на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 141,24 пункта (на 0,37%) и достиг 38521,36 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Walgreens Boots Alliance и Nike Inc., подорожавшие на 4,3% и 2,9% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 11,42 пункта (на 0,23%) - до 4954,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 11,32 пункта (на 0,07%) и составил 15609 пунктов.