Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется в районе $78,6 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2-0,3% во главе с бумагами "Аэрофлота".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3243,74 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1122,74 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар просел до 90,99 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,4%), "Мечела" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%), OZON (+0,2%), бумаги "Газпрома" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%).

В среду на Мосбирже в 10:45 стартуют торги акциями ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") под тикером DELI. Накануне компания подвела итоги IPO: "Делимобиль" провел размещение акций по верхней границе ценового диапазона - 265 руб./штука; общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO); капитализация - 46,6 млрд рублей с учетом привлеченных в ходе IPO средств. По итогам IPO доля акций компании в свободном обращении составит 9%. Акции "Делимобиля" получили второй уровень листинга.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду может протестировать отметку 3250 пунктов. "Бумаги Сбербанка смогли подняться выше локальных пиков. Надеемся на сохранение спроса на акции компании. В свою очередь, это должно помочь индексу продолжить дальнейшее продвижение к отметке 3300 пунктов", - считает он.

Акции "Магнита" накануне закрыли дивидендный "гэп", на это им потребовалось всего 19 торговых сессий. Продолжили восстанавливаться после просадки в понедельник бумаги "Яндекса", снова вернувшись выше отметки 3100 руб., отмечает Головинов.

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, азиатские рынки акций демонстрируют очередной день роста благодаря положительным сигналам о поддержке китайских рынков правительством страны.

Регулирующие органы Китая объявили о дальнейших ограничениях на короткие продажи акций, а госфонды заявили, что расширяют свои планы по покупке акций. Цены на нефть растут на новостях о меньшем, чем ожидалось, росте запасов в США. Индекс МосБиржи достиг максимума с ноября прошлого года благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля. Диапазон торгов остается широким, но индекс приближается к уровню сопротивления 3250 пунктов, что может указывать на тенденцию к дальнейшему росту, считает эксперт.

Фондовые индексы США и Азии

В США во вторник индексы акций выросли на 0,1-0,4% на корпоративных отчетностях в отсутствие важных публикаций по макроэкономике.

Аналитики Deutsche Bank, которые ранее прогнозировали спад в экономике США, теперь ожидают в 2024 году повышения ВВП на 1,9%. Они полагают, что Федеральная резервная система приступит к снижению процентных ставок в июне, а к концу года стоимость заимствований будет уменьшена на 100 базисных пунктов, сообщает MarketWatch.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после роста в предыдущие дни на геополитических рисках.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $78,64 за баррель (+0,1% и +0,8% накануне), мартовская цена WTI – $73,41 за баррель (+0,1% и +0,7% во вторник).

Обе марки с начала недели выросли на фоне рисков перебоев с поставками на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, пока в регионе сохраняется напряженность, цены на нефтяном рынке будут формироваться с учетом соответствующих опасений, пишет Trading Economics.

Йеменские хуситы выпустили шесть баллистических ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). "6 февраля (...) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили шесть противокорабельных баллистических ракет (ASBM) из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении южной части Красного моря и Аденского залива", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на публикацию в 18:30 по Москве данных о недельной динамике запасов нефти в США. Обнародованная накануне статистика Американского института нефти (API) показала рост резервов на неделе, завершившейся 2 февраля, на 647 тыс. баррелей. Рынок ожидал повышения на 2,133 млн баррелей.