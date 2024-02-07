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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит вопрос о биржевых облигациях

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 9 февраля планирует рассмотреть вопрос "о биржевых облигациях", сказано в раскрытии компании.

Среди других вопросов в повестке - ход реализации стратегии группы, развитие сервиса.

Сейчас в обращении находится один выпуск облигаций "Аэрофлота" на 24,65 млрд рублей с погашением в июне 2026 года.

Общий долг группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец сентября 2023 года был на уровне 763,7 млрд рублей, что на 25% больше относительно конца 2022 года. Рост долговой нагрузки в компании объясняли влиянием курсовой переоценки лизингового портфеля. Чистый долг составил 623,9 млрд рублей (+24%).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

Аэрофлот
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