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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу облигаций объемом 86,92 млрд руб.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Аэрофлот" утвердил программу биржевых облигаций серии П02-БО объемом 86,92 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщил эмитент.

Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск бондов "Аэрофлота" на 24,65 млрд руб. с погашением в июне 2026 года.

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ по итогам 2023 года составил 29,5 млрд руб. против убытка в 14,3 млрд руб. за 2022 год. Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 50,5 млрд руб. против 40,4 млрд руб. скорректированного убытка за предыдущий год. Выручка "Аэрофлота" увеличилась на 50% до 497,5 млрд руб., себестоимость продаж – на 28% до 490,2 млрд руб.

"Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа РФ. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% – у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот
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