Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent торгуется выше $79,5 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом лидируют расписки "Яндекса", обновившие максимум с февраля 2022 года.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3262,96 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1125,94 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар стоит 91,23 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,1%), ВТБ (+1,3%), Сбербанка (+1% и +0,9% "префы"), Polymetal (+0,7%), расписки TCS Group (+0,5%), OZON (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг продолжит рост, ближайшей целью для индикатора выступает отметка 3300 пунктов. После достижения данных уровней высока вероятность коррекции. Поддержкой выступает восстанавливающаяся нефть - котировки Brent приближаются к $80 за баррель. Лучше рынка могут быть акции нефтегазовых компаний, а также бумаги из финансового и потребительского секторов, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в четверг на рынке акций РФ может сохраниться позитивная динамика бумаг финансовых компаний, котировки которых отстали в росте от индекса широкого рынка с начала года. Сбербанк остается фаворитом в секторе, целевой ориентир по обыкновенным акциям – 350 руб. за штуку.

Замедление темпов роста потребительских цен в декабре-январе (с поправкой на сезонность) в большей степени связано с временными дезинфляционными факторами на рынках отдельных товаров и услуг и укреплением рубля, полагают в Банке России. Таким образом, ожидать смягчения позиции регулятора на заседании 16 февраля кажется преждевременным, а позитивные настроения на рынке могут ослабевать по мере приближения индекса МосБиржи к уровню 3300 пунктов, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Цены на нефть Brent постепенно возвращаются к отметке $80 за баррель, несмотря на адаптацию морских перевозок к ситуации в Красном море. В январе экспорт российского дизтоплива по морю достиг максимума с марта 2023 года на уровне около 1,08 млн б/с. Таким образом, потенциал для дальнейшего повышения котировок нефти остается ограниченным, считают эксперты.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду индексы акций выросли на 0,4-1% во главе с Nasdaq, при этом Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,8%) обновили максимумы.

Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 66,1%, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе уменьшились на максимальные более чем за 14 лет 0,8% в годовом выражении, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал их снижение на 0,5%. Дефляция в КНР отмечена по итогам четвертого месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в январе упали на минимальные за четыре месяца 2,5% в годовом выражении. Снижение фиксируется по итогам 16-го месяца подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают постепенное восстановление четвертую сессию подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $79,55 за баррель (+0,4% и +0,8% накануне), мартовская цена WTI - $74,17 за баррель (+0,4% и +0,8% в среду).

Согласно вышедшим накануне данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей (ожидался рост на 2,07 млн), запасы бензина снизились на 3,15 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,22 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн).