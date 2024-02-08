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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Консолидированная выручка ТМХ выросла в 2023 году на 30%, превысив 400 млрд руб.

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Объем реализации товаров и услуг группы АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по итогам 2023 года, согласно предварительным данным, превысил 400 млрд рублей, что примерно на 30% больше, чем в 2022 году, сообщила компания.

В компании отмечают, что наибольший прирост продаж зафиксирован в сегменте поездов метро, где было реализовано 503 вагона метро различных моделей, рост по сравнению с 2022 годом составил 37%. Объем продаж электропоездов при этом вырос на 31% до 693 вагонов. Продажи пассажирских вагонов локомотивной тяги и вагонокомплектов увеличились на 20% – их было продано 957 единиц.

Продажи локомотивов всех типов выросли в 2023 году на 11% и составили 974 секции.

В 2023 году ТМХ презентовал ряд новых продуктов, в числе которых гибридный маневровый электровоз ЭМКА2, маневровый тепловоз ТЭМ23, электропоезда постоянного тока "Иволга 4.0" и ЭП2ДМ, пассажирские вагоны с конструктивными и интерьерными изменениями. Также были завершены работы по сертификации самого мощного магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28. В начале 2024 года такие локомотивы начали поступать в эксплуатационные подразделения ОАО "РЖД".

"Достигнутый результат стал возможен благодаря реализации долгосрочной стратегии, которая предполагает опору на собственные компетенции, - прокомментировал итоги года глава ТМХ Кирилл Липа, слова которого приводятся в сообщении. - На протяжении многих лет компания вкладывает существенные средства в свое развитие. Вся наша продукция представляет собой собственные разработки, по лицензии ничего не производится".

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

Трансмашхолдинг ТМХ
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