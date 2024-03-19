Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по МСФО в 2023 г. составила 10,5 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по МСФО составила в 2023 г. 10,5 млрд руб. против чистого убытка в 4,6 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка ТМХ выросла на 30,9%, до 411,8 млрд руб., валовая прибыль увеличилась в 1,4 раза и составила 60,8 млрд руб.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.