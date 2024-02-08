Великобритания продлит режим беспошлинной торговли с Украиной до 2029 года

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания продолжит поддержку украинского бизнеса, продлив режим беспошлинной торговли с Украиной еще на пять лет - до 2029 года, сообщило британского Министерство по делам бизнеса и торговли.

Глава британского ведомства Грег Хэндс и первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко подпишут 8 февраля соответствующий документ в ходе онлайн-церемонии.

"Великобритания была первой страной, отменившей пошлины на всю торговлю с Украиной два года назад. Сегодняшнее объявление о значительном продлении существующего соглашения означает, что Великобритания продолжит эту ведущую роль, предоставляя украинскому бизнесу и экспортерам экономическую поддержку и уверенность", - отмечается в пресс-релизе.

Соглашение предусматривает продление беспошлинной торговли всеми товарами на пять лет, за исключением яиц и птицы, срок действия нулевых пошлин по которым будет продлен на два года.

Правительство Великобритании впервые предложило ввести режим беспошлинной торговли в мае 2022 года в одностороннем порядке, не ожидая и не прося об аналогичном шаге украинскую сторону, однако Украина настояла на том, чтобы также снять пошлины на британские товары, ввозимые в страну.

Срок действия соглашения о беспошлинной торговле, подписанного в мае 2022 года, должен был истечь 31 марта 2024 года.

В целом Великобритания предоставила Киеву военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму более 10 млрд фунтов стерлингов после начала военной операции на Украине в 2022 году.