ГК "Дело" консолидировала 100% акций зернового терминала в Новороссийске

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" завершила процесс консолидации 100% акций АО "Зерновой терминал "КСК", закрыв сделку по выкупу пакета в 25% плюс одна акция КСК, крупнейшего в России морского терминала по объемам перевалки зерна, сообщила компания.

Сделка ранее получила все необходимые регуляторные согласования.

"Консолидация 100% акций КСК отвечает приоритетам развития ГК "Дело", поскольку зерновой бизнес является одним из ключевых для группы. Созданный в Новороссийске в 2006 г. терминал за несколько лет стал лидером по объемам перевалки зерна на экспорт. Сейчас мы продолжаем реализацию проектов увеличения его мощности и планируем на горизонте нескольких лет довести ее до 10 млн тонн", - отметила глава ООО "УК "Дело", головной компании группы, Екатерина Ляхова, слова которой приводятся в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается.

В сентябре прошлого года председатель совета директоров группы "Дело" Сергей Шишкарев сообщал на брифинге, что компания может выкупить долю зернотрейдера Cargill (25% плюс одна акция) в КСК. "Документы в правкомиссии. Всё прошли, все процедуры согласовали, переговоры провели. Документы в правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Надеемся, что решение выйдет, рассчитаемся и оформим", - говорил он.

Американская Gargill, один из ведущих зернотрейдеров и производитель продукции переработки зерна в мире, выкупила 25% плюс одна акция терминала КСК у "ДелоПортс" (входит в группу "Дело") в 2013 г.

Группа "Дело" осуществляет перевалку зерна в Новороссийске с 2006 г., когда "с нуля" был построен терминал КСК. Мощность его составляет 8,5 млн тонн в год, на терминале возможна обработка судов грузовместимостью 100 тыс. тонн с осадкой до 14,4 м. На территории КСК действует собственная лаборатория для контроля качества зерна. Объем перевалки в 2023 г. составил 8,2 млн тонн, что на 37% больше, чем в 2022 г.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".