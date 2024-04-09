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УК "Дело" в 2023 году направила на дивиденды 36 млрд рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Управляющая компания "Дело"" (головная компания ГК "Дело") в 2023 году направило 36 млрд рублей на выплату дивидендов, говорится в его отчетности.

По итогам 2023 года УК "Дело" увеличила чистую прибыль по РСБУ в 22 раза по сравнению с показателем предыдущего года - до 37,6 млрд рублей. Выручка выросла в 6,3 раза, до 41,4 млрд рублей.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 36,9 млрд рублей (на конец 2022 года - 30,75 млрд рублей), в том числе заемных средств - в 36,7 млрд рублей (против 30,66 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 10,8 млрд рублей (против 13,05 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства - 10,1 млрд рублей (против 12,2 млрд рублей)

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

Дело УК "Дело" Сергей Шишкарев
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