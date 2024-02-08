Средства в юанях в банках РФ по итогам 2023 года превысили объем депозитов в долларах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает расширение использования юаней в 2023 году по всем ключевым статьям баланса российских банков (депозитам, кредитам, ценным бумагам) в условиях конвертации кредитов из "токсичных" валют в юани, а также использования юаня в качестве средства сбережения и в расчетах по экспортным операциям.

Как говорится в обзоре ЦБ о рисках финансовых рынков, на 1 января 2024 года объем текущих и срочных средств юридических и физических лиц в юанях в российской банковской системе превысил объем депозитов в долларах (68,7 против 64,7 млрд в долларовом эквиваленте). Таким образом, среди иностранных валют юань вышел на первое место по объему депозитов с долей 5,6% от всех депозитов, включая рубли и "токсичные" валюты. По "нетоксичным" иностранным валютам доля юаня превышает 96%, то есть валютные депозиты и текущие счета в российской банковской системе в значительной мере переориентировались на юани, отмечает регулятор.

За 2023 год объем депозитов в юанях вырос в два раза – с 34,2 до 68,7 млрд в эквиваленте долларов. Параллельно наблюдался рост кредитования в юанях в 3,6 раза – с 12,7 до 46,1 млрд в долларовом эквиваленте.

Объем юаневых облигаций во владении банками увеличился незначительно – с 7,6 до 8,3 млрд в эквиваленте долларов, при этом общий объем облигаций, номинированных в юанях, на российском рынке ценных бумаг вырос на 43% и по состоянию на 1 января 2024 года составил 11,8 млрд в долларовом эквиваленте. Российские банки также выпустили небольшой объем облигаций, эмитированных в юанях (эквивалент $0,17 млрд на 1 января 2024 года).

В целом разница между привлеченными и размещенными средствами была непостоянной в течение 2023 года, изменяясь в интервале от 14 до 22 млрд в эквиваленте долларов, из-за несовпадающих темпов конвертаций кредитов и депозитов из "токсичных" валют.