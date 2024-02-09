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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Доллар подорожал на "Мосбирже" на 5 копеек, евро - на 10,5 копейки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В пятницу на "Московской бирже" курсы доллара США, евро и юаня немного выросли по итогам торгов, ранее в моменте доллар рос до максимальных отметок с начала декабря в результате разовой сделки одного из крупных покупателей валюты.

К 19:00 доллар подорожал на 5 копеек, до 90,9 рубля (в моменте доллар дорожал до 93,5275 рубля впервые с 7 декабря). Евро к этому времени подорожал на 10,5 копейки, до 98,02 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 7,5 копейки, до 94,1 рубля. Юань подорожал на 1,5 копейки - до 12,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно подешевел в основных валютных парах в последний торговый день недели на фоне отсутствия ярких новостей и в ожидании свежих драйверов к движению. При этом в моменте на рынке сильно росла волатильность, и в результате действий крупного покупателя валюты доллар повышался до максимальных отметок с начала декабря, евро и юань - до уровней начала недели. Однако этот рост продолжался лишь несколько минут, после чего валюты так же быстро опустились ниже отметок предыдущего закрытия.

Крупнейшие экспортеры в январе 2024 года сократили продажу валюты на 12,9% - до $12,9 млрд с $14,8 млрд в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном в четверг на сайте Банка России.

Снижение этого показателя ЦБ связывает в том числе с падением цен на нефть. Значительные продажи валюты в декабре регулятор объяснил разовыми факторами (конвертацией компаниями ранее накопленных валютных средств) и ростом валютного кредитования.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2023 года (ЦБ публикует эти данные с лагом) составило 87%, увеличившись на 10 процентных пунктов (п.п.) к октябрю.

Поддержку курсу рубля в январе оказало снижение покупок валюты со стороны населения. После сезонного повышения спроса накануне новогодних праздников граждане в январе сократили объем покупок валюты на 42,4% - до 108,6 млрд рублей (в декабре - 188,5 млрд рублей). На биржевом валютном рынке они приобрели валюту на 70,8 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 37,7 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

Фактором дополнительного предложения валюты на рынке стали ее продажи Банком России, отмечается в обзоре. В январе регулятор увеличил продажи валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, до 220,2 млрд в рублевом эквиваленте (в декабре - 15,9 млрд рублей).

В структуре биржевого валютного рынка на операции с юанем впервые пришлось более половины торгов: в январе доля юаня составила 50,6% против 44,6% в декабре, отмечает ЦБ. Доля "токсичных" валют в январе снизилась до 48,7%.

Во внешнеторговых операциях в декабре (эти данные ЦБ приводит с лагом) доля юаня в экспортной выручке выросла до 35,8%, в расчетах за импорт - до 37,0% (в стоимостном выражении - $14,0 млрд и $11,4 млрд соответственно). В декабре доля операций в рублях в экспортной выручке почти не изменилась, составив 35,7%, тогда как в расчетах за импорт снизилась на 0,6 п.п., до 31,7%.

"Российская валюта сегодня практически без изменений на фоне отсутствия новостей. Тем не менее, в обед в результате крупной покупки валютная пара "доллар-рубль" резко выросла - на 2 руб., после чего курс быстро вернулся к отметке 91 руб./$1", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Пара "доллар-рубль" на торгах в пятницу резко подскочила вверх, но быстро вернулась обратно. Сильный спайк произошел во второй половине торгов, доллар приближался к 93,52 рубля. Затем котировки столь же стремительно опустились к уровням, с которых стартовал этот импульс", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

"В первой половине дня доллар США заметно укреплялся и успел обновить пик 2024 года на отметке 93,52 рубля, а затем быстро развернулся вниз. Таким образом, внутридневная волатильность снова оказалась актуальным вариантом развития событий в рублевых парах", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль на Московской бирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5%, располагаясь у 91 рубля, 98,1 рубля и 12,55 рубля к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта завершает неделю недалеко от важных сопротивлений 91,5 рубля, 98,55 рубля и 12,7 рубля, стабилизация выше которых может привести к смене, в том числе, среднесрочного тренда. На следующей неделе ЦБ РФ, как ожидается, оставит уровень процентной ставки на отметке 16% и, вероятно, просигнализирует о сохранении жесткой денежно-кредитной политики еще на какое-то время, что умеренно благоприятно для рубля", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть немного повышаются вечером в пятницу после пересмотра данных об инфляции в Соединенных Штатах.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,05%, до $81,67 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,3%, до $76,5 за баррель.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно пересмотренным данным министерства труда.

Вслед за публикацией этой статистики трейдеры повысили оценку вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании Федеральной резервной системы (ФРС) до 19% с 15%, на майском - до 54% с 52%, пишет Trading Economics.

На этом фоне индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,1%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 , ЦБ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 36,6 копейки, до 90,8901 рубля и уменьшил курс евро на 41,79 копейки, до 97,9364 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу опустился на 45,38 копейки по отношению к четвергу и составил 90,7868 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 34,56 копейки и составил 90,8793 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 104,243 млн, из которых $460,134 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 644,109 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 39,4 копейки, до 98,0091 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" ослаб на 38,77 копейки, до 97,9286 рубля. Объем торгов евро составил 1 039,605 млн евро, из которых 535,731 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 503,874 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 февраля опустилась на 9 базисных пунктов - до 15,87% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу на 2 базисных пункта - до 15,83% годовых, на три месяца - поднялась относительно четверга также на 2 базисных пункта, до 15,6% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пункта и составила 14,3% годовых.

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