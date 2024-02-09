Девелопер "Самолет" подал иск к своему бывшему топ-менеджеру

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" подал иск к своему бывшему топ-менеджеру Алексею Козлову на сумму 615 млн рублей.

Согласно картотеке суда, иск подан в четверг в Арбитражный суд Московской области.

В "Самолете" иск не комментируют.

Козлов - бывший топ-менеджер "ПИКа" и "Самолета". Сообщалось, что после ухода из "Самолета" он устроился в строительную компанию Dogma.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшие акционеры группы - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.