Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,1%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и высокой нефти (Brent торгуется в районе $82 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,1% на фоне ослабления рубля, лидируют в росте акции "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3244,65 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1122,2 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 91,08 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,5%), "НЛМК" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "МТС" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), Polymetal (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что в понедельник на рынке акций РФ будут преобладать умеренно позитивные настроения, а индекс МосБиржи предпримет попытки вернуться выше 3250 пунктов. Ввиду комфортных цен на нефть по-прежнему интересно выглядят "идейные" бумаги нефтегазовых компаний, также можно ожидать развития отскока в сталелитейщиках и оживления спроса во внутренних секторах, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне 3215-3275 пунктов на фоне пониженной активности.

ПАО "Диасофт" в понедельник завершит сбор заявок в рамках первичного размещения (IPO), а ликероводочный завод "Кристалл" откроет книгу заявок в рамках IPO. Банк России обнародует оценку платежного баланса за январь 2024 года и уточнит свои оценки в отношении показателей за IV квартал и полный 2023 год. Эти данные относятся к ключевым индикаторам, определяющим курс рубля, поэтому не исключена повышенная волатильность на валютном рынке.

Котировки нефти Brent уверенно держатся выше отметки $80 за баррель на фоне сохраняющихся геополитических рисков и сокращения мировых запасов нефти, которые находятся на минимуме с 2017 года. При этом аналитики JPMorgan полагают, что котировки Brent в ближайшие три месяца могут повыситься на $10 за баррель и без дальнейшей эскалации геополитических конфликтов.

Российский рынок акций будет испытывать давление продавцов в течение недели перед заседанием Банка России 16 февраля, по итогам которого, как ожидается, регулятор сохранит ставку на текущем уровне, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Фондовые индексы США и Азии

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-1,3%: снизился Dow (-0,1%), S&P 500 (+0,6%) преодолел рубеж 5000 пунктов и вместе с Nasdaq (+1,3%) обновил свой максимум.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, согласно данным министерства труда страны. Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня.

Между тем показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

Во вторник, 13 февраля, станут известны данные о январской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на политику Федеральной резервной системы.

В Азии в понедельник многие рынки не работают (биржи Японии, материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками; австралийский ASX Australia снизился на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Япония в понедельник отмечает День основания государства. Торговые площадки материкового Китая не будут работать на этой неделе в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. В Южной Корее и Гонконге торги не проводятся по той же причине, однако возобновятся уже во вторник и среду соответственно.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста более чем на 6% по итогам прошлой недели на эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $81,95 за баррель (-0,3% и +0,7% в пятницу), мартовская цена WTI - $76,61 за баррель (-0,3% и +0,8% в пятницу).

Trading Economics предполагает, что на рынке происходит техническая коррекция. На минувшей неделе Brent и WTI подорожали на 6,3% на фоне напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и ХАМАС. Кроме того, американские вооруженные силы нанесли ряд ударов по позициям йеменских хуситов.

Вместе с тем число нефтегазовых буровых установок в США по состоянию на 9 февраля достигло максимума с середины декабря, повысившись за неделю до 623 с 619, по данным Baker Hughes.