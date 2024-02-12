Мосбиржа в феврале обновит методику расчета своего основного индекса

Фото: "Интерфакс"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа подготовила новую редакцию методики расчета индекса МосБиржи и индекса широкого рынка, которая вступит в силу 21 февраля.

Пересмотр составов индексов по новой методике состоится в марте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосбиржи.

Обновленный подход формирования баз расчета индикаторов будет применяться при достижении в индексах предельного количества акций: 50 – для индекса МосБиржи, 100 – для индекса широкого рынка. Акции, ранее включенные в базу расчета индексов и соответствующие требованиям, могут уступить место акциям, также соответствующим требованиям для включения в индексы, но с более высокими показателями капитализации бумаг в свободном обращении (free float) и ликвидности.

"Основная цель нововведения – предоставить возможность акциям с более высокими показателями free float и ликвидности быть включенными в индексы биржи", - пояснили в пресс-службе.

Индекс МосБиржи – основной индикатор российского фондового рынка, рассчитываемый на основе биржевых сделок с наиболее ликвидными акциями крупнейших и динамично развивающихся эмитентов, отобранных с учетом ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении. Количество акций в базе расчета индекса плавающее и не может превышать 50 бумаг.

Индекс широкого рынка рассчитывается Мосбиржей на основе биржевых сделок с топ-100 ценных бумаг, включенных в базу расчета на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении. В базу расчета индекса включаются акции, коэффициент free float которых составляет не менее 5%. Количество акций в базе расчета индекса плавающее и не может превышать 100 ценных бумаг.

Сейчас в базу расчета индекса МосБиржи включено 50 бумаг, в базу расчета индекса широкого рынка – 100.