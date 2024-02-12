Каждый пятый экономист США считает политику ФРС слишком ограничительной

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В США 21% экономистов считает денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы слишком ограничительной, говорится в исследовании Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE). Показатель стал максимальным с 2011 года.

NABE проводила опрос с 23 по 30 января, то есть перед последним заседанием Федрезерва, по итогам которого было принято решение сохранить диапазон базовой ставки 5,25-5,5% годовых. ФРС повысила стоимость заимствований более чем на 5 процентных пунктов с марта 2022 года по июль прошлого года, что стало самым быстрым ужесточением с начала 1980-х годов. Сейчас ставка находится на максимуме за 23 года.

На январском заседании руководители Федрезерва не только сохранили ставку, но и сигнализировали о том, что в марте вряд ли перейдут к ее снижению. Аналитики теперь прогнозируют, что ослабление ДКП начнется в мае.

Всего четверть респондентов NABE сейчас ожидают, что экономика США может скатиться в рецессию в 2024 году. Год назад такое мнение преобладало среди респондентов, отмечает Independent.

97% экономистов видят, по крайней мере, умеренную вероятность того, что конфликт на Ближнем Востоке поднимет цены на нефть выше $90 за баррель (с нынешних примерно $77) и нарушит мировые перевозки. У 85% вызывает обеспокоенность возможность политической нестабильности в США до или после президентских выборов в ноябре этого года.

Также респонденты все больше обеспокоены состоянием финансов США. В январе 57% опрошенных (по сравнению с 54% в августе) заявили, что текущая бюджетная политика создала огромный дефицит и власти должны быть более дисциплинированны в расходах.