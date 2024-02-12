"Газпром" включил в инвестпрограмму проект 2-й нитки газопровода Можга-Елабуга

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" включил в свою инвестиционную программу проект строительства второй нитки магистрального газопровода Можга-Елабуга, сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на итоговой коллегии министерства в Казани в понедельник.

"Отдельную благодарность хочу выразить руководству "Газпрома" за решение о включении в инвестиционную программу строительства второй нитки газопровода Можга-Елабуга. Этот проект позволит обеспечить нижнекамский промышленный узел природным газом в полном объеме", - сказал Коробченко.

Ранее сообщалось, что для расширения поставок газа в Татарстан "Газпром" планирует построить вторую нитку газопровода Можга-Елабуга длиной 85 км. Она позволит увеличить объем транспортировки газа на 7,5 млрд кубометров в год и обеспечить его поставки от ужгородского коридора действующим и перспективным потребителям Нижнекамского промузла.

Если строительство нитки попадет в инвестпрограмму "Газпрома", то до конца 2025 года планируется завершить проектирование и в 2026 году начать строительство газопровода, говорил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов в апреле прошлого года.

Ввод второй нитки газопровода Можга-Елабуга в эксплуатацию ожидается не ранее 2030 года.

По данным правительства Татарстана, потребление природного газа в республике в 2022 году составило 17,8 млрд кубометров - на 2,6% меньше, чем в 2021 году. К 2030 году министерство прогнозирует рост потребления в регионе до 29 млрд кубометров в год за счет запуска новых крупных производств в Камском кластере, куда входит Нижнекамский промузел.

В прошлом году потребление в Татарстане сохранилось на уровне 2022 года.