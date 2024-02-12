"Трансмашхолдинг" провел ротацию менеджмента на своих предприятиях

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) провело ротацию ключевого менеджмента на своих предприятиях.

Замглавы ТМХ по операционной деятельности Андрей Васильев отныне совмещает эту работу с должностью генерального директора ООО "ТМХ Энергетические решения", сообщила компания. Прежний руководитель "ТМХ Энергетических решений" Кирилл Сабуров назначен советником гендиректора ТМХ Кирилла Липы.

Гендиректор "Брянского машиностроительного завода" (БМЗ) Вадим Яковлев покинул эту позицию и возглавил по совместительству сразу два предприятия, важнейшим направлением деятельности которых является двигателестроение - АО "Коломенский завод" и АО "Пензадизельмаш" (ПДМ).

Бывший руководитель ПДМ Александр Попругин в свою очередь сменил Яковлева в должности гендиректора БМЗ, а возглавлявший "Коломенский завод" Игорь Щедров стал замглавой "ТМХ Энергетических решений" - компании, которая осуществляет управление этим предприятием.

В компании эти перестановки объяснили стремлением использовать опыт управленцев нового поколения для реализации масштабных проектов развития на более крупных предприятиях. Заводы, получающие новых руководителей, реализуют масштабные инвестпрограммы.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах, а география работы охватывает 30 государств. Консолидированная выручка ТМХ выросла в 2023 году на 30%, превысив 400 млрд рублей.