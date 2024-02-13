Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent превысила $82 за баррель), а также на фоне укрепления рубля. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом первый преодолел рубеж 3250 пунктов во главе с бумагами "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3253,52 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1124,03 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 91,17 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,1%), "РусГидро" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), расписки OZON (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), акции "Татнефти" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,7%), акции Polymetal (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, во вторник индекс МосБиржи может продолжить движение к осенним пикам и перейти в зону 3250-3300 пунктов при поддержке сохранения спроса на идейные бумаги "нефтянки" и акции банков во главе с "ЛУКОЙЛом" и Сбербанком. Ожидается продолжение ралли в ИТ-секторе, с вероятным смещением покупок в отстающие бумаги "ВК", а также более выраженные попытки выкупить просадку в секторе акций сталелитейщиков ("фишки" отрасли, в первую очередь "Северсталь" и "НЛМК" после отката фундаментально смотрятся достаточно перспективно для восстановления позиций).

Сохраняется интерес в "префах" "Транснефти", что вполне естественно перед сплитом бумаг, способным стать триггером дальнейшего роста; также потенциал роста есть у бумаг "Башнефти", остающихся одними из интересных дивидендных идей в "нефтянке", отметил Локтюхов.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", во вторник утром настроения на мировых рынках позитивные. На рынке акций РФ позитивный новостной фон формируется вокруг бумаг "ВК", целевой ориентир по которым составляет 800 руб. за бумагу. Компания приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов. Сохраняется спрос на расписки Ozon на фоне новостей о росте объема интернет-торговли в России в 2023 году на 28%, до 6,4 трлн руб. Компания 14 февраля раскроет финансовые результаты за 2023 год. Целевой ориентир для расписок Ozon установлен на уровне 3300 руб. за штуку, отмечают аналитики.

Тем временем котировки нефти Brent вернулись в область выше $82 за баррель. Среднесуточная добыча нефти сторонами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года сократилась по сравнению с декабрем 2023 года на 340 тыс. б/с и составила 41,2 млн б/с. Тем не менее, устойчивого повышения нефтяных котировок в обозримом будущем не ожидается, полагают эксперты "Цифра брокер".

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-0,3%, при этом обновил рекорд Dow Jones (+0,3%), но просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,3%).

S&P 500, однако, удержался выше отметки 5000 пунктов, которую впервые в истории превысил в минувшую пятницу. S&P 500 поднялся более чем на 7% за последние пять недель, и это заставляет некоторых инвесторов нервничать, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на январские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник в 16:30 МСК.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3% в годовом выражении по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция (индекс CPI Core), как ожидается, ослабла в январе до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Данные по инфляции в США важны для оценки вероятности снижения ставок Федрезервом не только в марте, но и в мае, отмечает Market Watch. Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен могут заставить американский ЦБ еще больше отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики.

В Азии во вторник также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, рынки Китая и Гонконга закрыты на новогодние праздники), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут, трейдеры оценивают перспективы глобального спроса на нефть и риски перебоев поставок с Ближнего Востока.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $82,31 за баррель (+0,4% и -0,2% накануне), мартовская цена WTI – $77,27 за баррель (+0,5% и +0,1% в понедельник).

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в минувшие выходные заявил, что "развитие событий в секторе Газа движется к дипломатическому решению", что дало инвесторам новую надежду на спад напряженности на Ближнем Востоке.