Coca-Cola увеличила выручку во II квартале на 6%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 34%, выручку - на 6%.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $2,547 млрд, или $0,59 на акцию, по сравнению с $1,905 млрд, или $0,44 на акцию, за второй квартал предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 11%, до $0,78 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,72 на акцию.

Квартальная выручка компании составила $11,972 млрд против $11,325 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $11,742 млрд.

Органический рост выручки в минувшем квартале составил 11%.

Выручка Coca-Cola в Северной Америке увеличилась на 8%, в Латинской Америке - на 21%. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель почти не изменился.

Продажи газированных безалкогольных напитков, а также соков, молочных напитков и напитков на растительной основе не претерпели значительных изменений. Реализация воды, спортивных напитков, кофе и чая также в целом осталась на уровне, отмеченном годом ранее.

Coca-Cola повысила прогноз органического роста выручки в 2023 году до 8-9% с 7-8%, скорректированной прибыли на акцию - до 9-11% с 7-9%.

Акции Coca-Cola прибавляют в цене 1,7% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась на 2,1%.