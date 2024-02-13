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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

"Ростех" вышел из проекта на месторождении платины и палладия Федорова тундра

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Ростех" вышел из проекта по освоению месторождения металлов платиновой группы (МПГ) Федорова тундра.

Согласно ЕГРЮЛ, пакет 25,1% в компании "Федорово Холдинг", принадлежавший ранее структуре "Ростеха" "РТ-Развитие бизнеса", в середине января сменил собственника: большую его часть, 24,9%, получил бывший член совета директоров "Челябинского трубопрокатного завода" (ЧТПЗ) Олег Селезнев, миноритарную долю в 0,2% – Андрей Гришин.

В "Ростехе" подтвердили, что госкорпорация вышла из проекта.

Еще 74,9% компании "Федорово Холдинг" принадлежит "Федорово Минералз", акционером которой в числе прочих является экс-владелец ЧТПЗ Андрей Комаров (19%). В начале 2022 года Комаров получил контроль в проекте Федорова тундра, но вскоре передал его партнерам.

Месторождение Федорова тундра расположено на территории Мурманской области и считается одним из крупнейших в Европе месторождений палладия и платины. В рамках проекта предусматривается к 2027 году строительство горно-обогатительного комбината для добычи и обогащения медно-никелевой с платиноидами руды.

Ростех РТ-Развитие бизнеса Федорово Холдинг Мурманская область
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