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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

"Ростелеком" допустил выплату дивидендов за 2023 год

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" может выплатить дивиденды по итогам 2023 года, сообщил президент компании Михаил Осеевский.

"Дивиденды будут", - сказал Осеевский журналистам в кулуарах Форума цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса.

О предполагаемом размере выплат пока говорить преждевременно, отметил он.

По итогам 2022 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей

Дивидендная политика "Ростелекома" на 2021-2023 годы предусматривает, что компания должна платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В настоящее время компания разрабатывает обновленную стратегию, в составе которой будет и новая дивполитика, говорил ранее Осеевский.

В соответствии с распоряжением правительства акционерным обществам с государственным участием следует направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год.

"Ростелеком" – крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% – у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное – у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float – 29,02%.

Ростелеком
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