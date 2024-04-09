"Ростелеком" планирует дивиденды-2023 выше выплат 2022 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Менеджмент "Ростелекома" предложит дивиденды за 2023 год выше уровня выплат по итогам 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Телеком 2024" президент компании Михаил Осеевский.

"Это будет больше уровня прошлого года", - сказал он, но размер предлагаемых дивидендов не уточнил. Он добавил, что предложения пока не направлены в Росимущество.

По итогам 2022 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей

Дивидендная политика "Ростелекома" на 2021-2023 годы предусматривает, что компания должна платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В настоящее время компания разрабатывает новую стратегию развития, частью которой станет обновленная дивидендная политика.

По словам Осеевского, согласование проекта стратегии начнется после назначения нового состава правительства.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "

Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.