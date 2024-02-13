Производство сельхозпродукции в ЕАЭС снизилось на 1,1% в 2023 году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По итогам 2023 года в Евразийском экономическом союзе зафиксировано снижение производства сельскохозяйственной продукции на 1,1% по сравнению с 2022 годом, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии во вторник.

Рост наблюдался в Белоруссии (+1,1%) и Киргизии (+0,6%), снижение - в Казахстане (-7,7%) и России (-0,3%).

"В хозяйствах всех категорий ЕАЭС в 2023 году, по предварительным данным, валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 169,4 млн тонн (что на 11,1% меньше уровня предыдущего года), картофеля - 30 млн тонн (на 5,4% больше), овощей - 22,9 млн тонн (на 0,4% меньше)", - сообщили в ЕЭК.

"В 2023 году в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,2% по сравнению с 2022 годом, молока - на 3%, яиц - на 0,8%", - добавили там.

Отмечается, что рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и молока отмечен во всех государствах - членах ЕАЭС, кроме Армении. Увеличение производства яиц наблюдалось в Киргизии и России, снижение - в Армении, Казахстане и Белоруссии.