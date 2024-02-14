Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips вслед за выросшей нефтью (Brent превысила $82,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2% во главе с расписками Ozon в ожидании выхода финотчета маркетплейса. Во "втором эшелоне" продолжился рост акций "Диасофта" после успешного IPO.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3262,53 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1125,8 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар стоит 91,27 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,8%), акции "Яндекса" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Polymetal (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,5% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,3%), бумаги "Северстали" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%).

Акции ПАО "Диасофт" выросли до 6424 рубля (+2%). Накануне на дебютных торгах акции компании подскочили до 6300 рублей (+40% к цене IPO, составившей при размещении 4500 рублей).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Магнита" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи попытается продолжить подъем в направлении 3300 пунктов.

"Ждем, что индекс МосБиржи будет проторговывать зону 3250-3300 пунктов, тяготея к тесту ее верхней границы. Рассчитываем на более фокусный интерес к внутренним секторам (не исключаем небольшой фиксации прибыли в hi-tech "по факту" публикации отчета OZON), надеемся на оживление спроса на идейные бумаги "нефтянки" и акции банков во главе с "ЛУКОЙЛом" и Сбербанком, а также акции сталелитейщиков", - отмечает эксперт.

Можно ожидать развития роста в "префах" "Транснефти" перед сплитом и в акциях "Башнефти", где еще не полностью учтены дивидендные ожидания, считает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду последний день перед сплитом торгуются "префы" "Транснефти" (+0,6%). Торги возобновятся 21 февраля после сплита с коэффициентом 1:100, что сделает бумаги более доступными для розничных инвесторов и повысит их ликвидность. С начала года бумаги выросли почти на 15%, и не исключена фиксация прибыли участниками торгов после сплита, считают эксперты.

Нефтяные котировки остаются под влиянием конфликта на Ближнем Востоке, с начала прошлой недели нефть Brent подорожала на 6% и торгуется в области $82 за баррель. Тем не менее, опасения по поводу влияния ограничительной денежно-кредитной политики США на цены на нефть сдерживают рост цен на этот вид энергоносителей, полагают аналитики "Цифра брокер".

Фондовые индексы США и Азии

В США во вторник индексы акций упали на 1,4-1,8% на статистике по инфляции в январе, предполагающей, что Федрезерв США не станет спешить со снижением ставок.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца 2023 года. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более существенное ослабление инфляции, до 2,9%.

Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Аналитики ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, пишет MarketWatch.

В Азии в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 1%, Китай закрыт на новогодние праздники), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,2%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после роста накануне, трейдеры ждут еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $82,59 за баррель (-0,2% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI - $77,73 за баррель (-0,2% и +1,2% во вторник).

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в Штатах Минэнерго опубликует в среду в 18:30.

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на нефть.

Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн б/с - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.