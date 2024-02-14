ZONT Hotel Group выкупила отель в "Домодедово" за 1,7 млрд рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская гостиничная компания ZONT Hotel Group выкупила у аэропорта "Домодедово" гостиничный комплекс "Аэротель", сумма сделки составила 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба гостиничного оператора.

""Аэротель" расположен в 500 метрах от аэропорта, в нем 299 номеров. Комплекс находился в управлении ZONT Hotel Group более 10 лет", - говорится в сообщении.

Как рассказал гендиректор и совладелец ZONT Hotel Group Николай Филатов, отель стал первой управляемой по модели "аренда" гостиницей в России.

"Модель предполагает постоянную работу команды профессиональных отельеров для поддержки состояния здания отеля, а также генерации постоянного дохода от приема постояльцев. В конце 2023 года, после оценки эффективности работы всех наших служб в рамках арендованных отелей, мы приняли решение о стратегическом расширении портфолио, и первый арендованный нами отель стал первым нашим собственным отелем", - сообщил он.

По словам Филатова, в 2024 году ZONT Hotel Group продолжит инвестиции в собственный капитал. Сейчас гостиничный оператор управляет 17-ю отелями.