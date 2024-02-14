Рубль на "Мосбирже" немного подешевел в основных парах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в среду рубль немного подешевел к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели.

К 19:00 доллар дорожал на 10,25 копейки, до 91,41 рубля. Евро к этому моменту дорожал на 13,25 копейки, до 97,91 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 11,6 копейки, до 94,33 рубля. Юань подорожал на 2,6 копейки - до 12,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов в среду на фоне сниженной активности участников рынка, которые находятся в ожидании опорного заседания совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки в пятницу, 16 февраля. Также в этот день ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз, а по итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал инфляционные ожидания населения страны и оперативные данные опроса предприятий. Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Инфляционные ожидания населения России в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в феврале почти вернулись на уровень сентября 2023 года (11,7%).

Оценка наблюдаемой населением инфляции в феврале снизилась до 15,2% с 16,3% в январе, вернувшись на уровень ноября 2023 года (15,1%).

Ценовые ожидания предприятий в феврале также немного снизились, вернувшись на средний уровень 2023 года.

Банк России 12 и 13 февраля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. В Китае 11-17 февраля празднуется Новый год (Праздник весны).

Операции проводятся в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года в рамках бюджетного правила продает валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам среды российская валюта умеренно подешевела как к доллару, так и к евро. "Одним из главных событий этой недели может стать заседание Банка России, которое должно состояться в пятницу. Полагаем, что решение регулятора будет соответствовать рыночному консенсусу, а ключевая ставка останется на уровне 16%. Кроме того, ЦБ, вероятно, пересмотрит в сторону повышения прогноз по росту ВВП на 2024 год. Если говорить о зарубежных событиях, то вчерашняя статистика по инфляции в США, похоже, заставила рыночных игроков пересмотреть свои ожидания относительно срока начала понижения ставки в США. Если в начале недели рассчитываемая исходя из динамики фьючерсов вероятность сохранения ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% составляла порядка 40%, то после публикации статистики по инфляции она преодолела 60% и продолжает удерживаться выше этого уровня. Сдвиг сроков начала смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС является фактором в пользу укрепления доллара относительно остальных валют", - говорит Беспалов.

"Попытка выхода рубля из консолидации оказалась безуспешной. Котировки продолжают совершать разнонаправленные движения в диапазоне предыдущей недели. Валюты в паре с рублем в основном отыгрывают свою зарубежную динамику. Курсовое равновесие нашего валютного рынка может сохраняться на краткосрочном горизонте. Вероятно, оно обусловлено тем, что давление со стороны недостаточного объема экспорта компенсируется жесткой монетарной политикой ЦБ РФ, а также усилившимся с осени валютным регулированием в отношении экспортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть начали снижаться вечером в среду на данных о резком увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе.

К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,05%, до $82,73 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,06%, до $77,82 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста на 3,35 млн баррелей.

Между тем товарные запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей, дистиллятов - на 1,92 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,55 млн баррелей, второго - на 1,65 млн баррелей.

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на топливо. Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 , ЦБ поднял официальный курс доллара на 15 февраля на 22,59 копейки, до 91,4316 рубля, и уменьшил курс евро на 37,84 копейки, до 97,8133 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 23,99 копейки по отношению ко вторнику и составил 91,4218 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 22,38 копейки и составил 91,4312 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 225,72 млн, из которых $417,051 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $808,669 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 39,75 копейки, до 97,7692 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 30,96 копейки, до 97,8148 рубля. Объем торгов евро составил 594,166 млн евро, из которых 147,717 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 446,449 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 февраля опустилась на 16 базисных пунктов - до 15,84% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду на 2 базисных пункта - до 15,94% годовых, на три месяца - поднялась относительно вторника на 1 базисный пункт, до 15,67% годовых, на шесть месяцев - прибавила 4 базисных пункта и составила 14,52% годовых.