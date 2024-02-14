ВВП Нидерландов в октябре-декабре вырос впервые за 4 квартала

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Нидерландов в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным расчетам статистического ведомства страны.

До этого ВВП снижался три квартала подряд: в январе-марте - на 0,5%, в апреле-июне - на 0,4% и в июле-сентябре - на 0,3%.

Потребительские расходы в четвертом квартале выросли на 1,8%, госрасходы - на 0,4%. При этом капвложения бизнеса упали на 2,1%.

Экспорт увеличился на 0,3%, также как и импорт.

ВВП страны в октябре-декабре снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Для сравнения, в первом квартале прошлого года он вырос на 1,9%, во втором и третьем - опустился на 0,2% и 0,8% соответственно.