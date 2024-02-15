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Renault вернулся к чистой прибыли в 2023 году

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA вернулся к чистой прибыли по итогам 2023 года и повысил дивиденды более чем в семь раз.

Чистая прибыль компании в 2023 году составила 2,198 млрд евро против убытка в 354 млн евро, полученным годом ранее в связи со списанием в размере 1,36 млрд евро из-за прекращения операций в России.

Операционная прибыль повысилась до 2,485 млрд евро с 2,191 млрд евро в 2022 году.

Годовая выручка увеличилась на 13,1%, до 46,328 млрд евро. Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что она составит 52,88 млрд евро.

Руководство компании рекомендовало выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1,85 евро на акцию против 0,25 евро годом ранее, когда выплаты возобновились после двухлетней паузы.

В 2024 году Renault ожидает операционной рентабельности на уровне не менее 7,5% по сравнению с 7,9% в 2023 году. Также компания прогнозирует, что показатель свободного операционного денежного потока составит не менее 2,5 млрд евро (3 млрд евро в прошлом году).

Кроме того, на этот год запланировано начало продаж десяти новых моделей автомобилей.

Renault Франция
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