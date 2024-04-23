Renault в I квартале увеличил выручку и продажи

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в первом квартале на 1,8% в годовом выражении.

Выручка компании в январе-марте 2024 года составила 11,71 млрд евро. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 11,55 млрд евро.

Выручка непосредственно от автомобильных операций снизилась на 0,7%, до 10,45 млрд евро. Продажи автомобилей бренда Renault в первом квартале увеличились на 3,1%, до 365 356.

Реализация машин всей группы Renault в минувшем квартале выросла на 2,6%, до 549 099. Продажи в Европе повысились на 4,3%.

За девять месяцев текущего года выручка Renault составила 37,4 млрд евро, доход от автомобильных операций увеличился на 20%, до 34,2 млрд евро.

Автопроизводитель подтвердил прогноз операционной маржи на 2024 год на уровне не менее 7,5%, свободный денежный поток - не менее 2,5 млрд евро.