В Южной Корее запустят программу поддержки бизнеса на $57 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи представило программу поддержки бизнеса на 76 трлн вон ($57 млрд).

В частности, более 26 трлн вон будут направлены на поддержку высокотехнологичных отраслей, говорится в пресс-релизе южнокорейской Комиссии по финансовым услугам (Financial Services Commission). Будет создан фонд стабилизации цепочек поставок, который поможет компаниям диверсифицировать импорт, разрабатывать альтернативные технологии и закупать сырье за рубежом.

Государственный Korea Development Bank (KDB) предоставит 15 трлн вон для поддержки пяти крупных стратегически важных секторов, включая полупроводниковую отрасль и биотехнологии. Максимальное снижение процентных ставок по его кредитам для представителей этих отраслей составит 1,2 процентного пункта.

Еще 15 трлн вон будут направлены на поддержку среднего бизнеса. Банки выделят до 2,5 трлн вон на создание фонда инвестиций в такие предприятия, общий размер фонда составит 5 трлн вон. Кроме того, пять крупных коммерческих банков и KDB запустят программу льготного кредитования среднего бизнеса на 6 трлн вон.