Рубль вечером в четверг ускорил темпы падения в основных парах в ожидании заседания ЦБ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль упал к бивалютной корзине в ожидании ключевого события недели – заседания Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 92,25 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 84,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,3 руб./EUR1, подорожав на 1,39 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,09 рубля, до 95,42 руб. Курс китайского юаня поднялся на 15,55 копейки – до 12,74 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов четверга. Участники рынка активизировали покупки валюты во второй половине дня, в том числе, в ожидании опорного заседания совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки в пятницу, 16 февраля. Помимо пресс-релиза (он в связи с последними решениями станет короче), Банк России опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. Также состоится пресс-конференция председателя ЦБ.

Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу Банк России опубликует 27 февраля 2024 года.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%.

Банк России, повысив ключевую ставку в декабре на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 16%, сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). В пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для возвращения инфляции к таргету.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ключевая ставка будет снижаться в 2024 году, точные сроки начала этого процесса будут зависеть от развития ситуации – динамики инфляции, инфляционных ожиданий и кредитования.

"Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились по сравнению с тем, где они были в сентябре, октябре, ноябре, но инфляционные ожидания остаются высокими – и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года", - заявил он тогда. Темпы роста кредитования замедляются, но по-прежнему остается выше прогнозов на 2024 год, подчеркнул Заботкин.

Инфляция в России в январе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,86% после 0,73% в декабре 2023 года, превысив ожидания аналитиков (консенсус опрошенных "Интерфаксом" экономистов составлял 0,7%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2024 года немного ускорилась – до 7,44% (аналитики ожидали замедление до 7,3%) с 7,42% на конец декабря 2023 года. Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 12 февраля замедлилась до 7,38%.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал краткие данные о динамике инфляционных ожиданий и результаты опроса предприятий. Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале немного уменьшились, вернувшись на средний уровень 2023 года.

Консолидированный бюджет РФ в 2023 году, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 910,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с дефицитом в 2022 году (2 трлн 107,6 млрд рублей) в 1,9 раза, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета РФ в 2023 году выросли по сравнению с 2022 годом на 11,3% до 59 трлн 73,5 млрд рублей (53 трлн 74,2 млрд рублей в 2022 году).

Расходы бюджета в 2023 году были больше, чем в 2022 году, на 14,1% – 62 трлн 983,8 млрд рублей против 55 трлн 181,8 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году составил 3 трлн 229,7 млрд рублей при доходах 29 трлн 124,1 млрд рублей и расходах 32 трлн 353,7 млрд рублей. Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в прошлом году в размере 3,241 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

"Сегодняшнее ослабление национальной валюты могли спровоцировать снижение цен на нефть, а также локальный спрос на валюту со стороны импортеров и снижение продажи валюты Минфином и ЦБ. Уже завтра состоится заседание Банка России, на котором будет принято решение по ставке. Ожидается, что ключевую ставку сохранят на уровне 16%. Также не ожидают каких-либо экстраординарных заявлений по итогам заседания относительно снижения ставки на фоне повышенной инфляции. Последние данные по ИПЦ показали, что потребительская инфляция снижается невысокими темпами. В краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 89-93", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"В четверг, 15 февраля, российский рубль понизился. Вполне вероятно, что рынок занервничал перед завтрашним заседанием Банка России. После того, как вышли свежие данные по индексу потребительских цен от Росстата, появились мнения о том, что ключевая ставка может и повыситься. Многое будет зависеть от того, как именно ЦБ оценит текущие инфляционные отчеты", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Цены на нефть начали расти вечером в четверг, восстанавливаясь после снижения днем ранее. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 повысилась на 1,31%, до $82,66 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,55%, до $77,82 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 1,4%, WTI - на 1,6% после публикации данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября.

Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 1,2 млн баррелей в сутки и отметило, что на глобальном рынке будет сохраняться профицит топлива весь год.

Добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тыс. б/с, до 9,44 млн б/с, кроме того, говорится в отчете МЭА. На 2024 год общий объем добычи нефти оценивается в 10,84 млн б/с, что на 120 тыс. б/с меньше по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство.

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в январе составил около 7,69 млн б/с по сравнению с 7,8 млн б/с в декабре, однако коммерческие доходы выросли на 1,4%, до $15,7 млрд благодаря умеренному росту цен на продукцию, также сообщает МЭА.

Из общего объема на нефть пришлось 4,84 млн б/с (-1% к декабрю), на нефтепродукты - 2,85 млн б/с, что на +0,5% больше предыдущего месяца, несмотря на недавние перебои на основных установках по переработке.

"В январе средние цены на все виды сорта нефти превысили предельный уровень цен G7, в то время как нефтепродукты, за исключением нафты, были ниже предельного уровня", - уточняется в докладе. Цены на нефть марки Urals выросли с уровня ниже $60/б в начале месяца до около $66/б в конце, прежде чем упасть до $61,8/б в начале февраля.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 февраля на 39,21 копейки, до 91,8237 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,66 копейки, до 98,4099 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 41,26 копейки по отношению к среде и составил 91,8344 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 49,45 копейки и составил 91,9257 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 087,112 млн, из которых $320,173 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $766,939 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 64,04 копейки, до 98,22 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 74,15 копейки, до 98,5563 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR550,573 млн, из которых EUR98,22 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR452,353 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 февраля опустилась на 5 базисных пунктов - до 15,79% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг на 2 базисных пункта - до 15,96% годовых, на три месяца - поднялась относительно среды на 1 базисный пункт, до 15,68% годовых, на шесть месяцев - прибавила 5 базисных пунктов и составила 14,57% годовых.