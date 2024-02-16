Уолл-стрит выросла в четверг, S&P 500 вновь обновил рекорд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, причем S&P 500 в очередной раз установил абсолютный рекорд. Инвесторы позитивно отреагировали на слабые макроэкономические статданные, восприняв их как сигнал скорого снижения ставок.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным Trading Economics. Кроме того, по пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 8 тыс. и составило 212 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 220 тыс.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до минус 2,4 пункта по сравнению с минус 43,7 пункта в январе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста лишь до минус 15 пунктов.

Цены на импортные товары в США в январе подскочили на 0,8% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2022 года. Подъем вызван ростом стоимости импортного топлива и других товаров.

Объем промышленного производства в Штатах в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце сократилось на 0,5%. Падение в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составило 2,5%.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подешевели на 2,4% после новости о том, что производитель сетевого оборудования сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 5%, выручку - на 6%.

Цена бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) повысилась на 4,9%. Американская газодобывающая компания в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 40%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. (SPB: DE) в первом квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль на 11%, выручку - на 4%, капитализация компании опустилась на 5,2%, хотя оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

US Foods Holding (SPB: USFD), один из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в США, в четвертом квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, котировки акций компании выросли на 3,5%.

Рыночная стоимость Fastly Inc. (SPB: FSLY), работающей в сфере облачных вычислений, рухнула на 30% на фоне слабой квартальной выручки.

Акции Twilio Inc. (SPB: TWLO) упали на 15%. Разработчик облачных платформ и сервисов дал прогноз, согласно которому его выручка в январе-марте составит $1,025-1,035 млрд, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на выручку в $1,052 млрд.

Цена бумаг криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) выросла на 3,3% после того, как аналитики JPMorgan отозвали рекомендацию "ниже рынка" спустя месяц после присвоения бумагам компании такой оценки.

"Мы все еще не рекомендуем покупать эти акции, но мы признаем то влияние, которое энтузиазм инвесторов оказал на объемы торгов на спотовом рынке биткойнов после одобрения первых ETF", - написали аналитики.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,91% и составил 38773,12 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и нефтедобывающей Chevron Corp. (SPB: CVX), подорожавшие на 3,5% и 3,4% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 0,58% - до 5029,73 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,3% и составил 15906,17 пункта.