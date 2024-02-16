Промпроизводство в ЕАЭС в 2023г выросло на 3,7%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Промышленное производство в ЕАЭС выросло в 2023 году на 3,7%, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В январе-декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января-декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Рост промпроизводства в Белоруссии составил 7,7%, в Казахстане - 4,3%, в Армении - 4,1%, в России - 3,5%, в Киргизии - 2,7%.

"Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,4%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 0,3%; снизился в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 0,6%, водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 2,2%", - сообщили в ЕЭК.