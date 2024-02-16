Рубль днем умеренно дешевеет в основных парах на решении Банка России по ставке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно дорожают на "Московской бирже" днем в пятницу на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%, как и ожидали аналитики.

К 15:00 по Москве доллар дорожал на 55,25 копейки, до 92,8 рубля. Евро к этому времени дорожал на 37,75 копейки, до 99,68 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 47,38 копейки, до 95,89 рубля. Юань подорожал на 2,7 копейки - до 12,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов пятницы, участники рынка закрывают позиции перед выходными днями и на фоне ожидаемого решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ оставил без изменений прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4-4,5% и повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%, на 2025 год - до 8-10%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - заявил регулятор. ЦБ отмечает, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В среднем за декабрь-январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%, отмечает ЦБ.

По оценкам регулятора, инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням третьего квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз - 12,5-14,5%), в 2025 году - 8-10% (ранее - 7-9%). С 19 февраля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,2-15,5%.

ЦБ сохранил прогноз по средней ставке на 2026 год на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Банк России, повысив ключевую ставку в декабре на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. В пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для возвращения инфляции к таргету.

27 октября ЦБ повысил ставку сразу на 200 б.п. - до 15%. 15 сентября Банк России повысил ставку на 100 б.п. - до 13%, с 15 августа - сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.

"Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. Регулятор при принятии решения опирается на данные по инфляции и инфляционным ожиданиям. Инфляция стала подавать признаки замедления: так, по итогам января темпы роста цен сохранились на уровне декабря в размере 7,4%. Тем не менее недельная инфляция пока не повторяет динамики января. За неделю с 6 по 12 февраля составила 0,21% после 0,16% на предыдущей неделе. Инфляция в годовом выражении также выросла до 7,57% после 7,27% неделей ранее. Инфляционные ожидания в январе снизились на 1,5 п. п. до 12,7%, но такое снижение было вызвано эффектом высокой базы декабря. Таким образом, на прошедшем заседании у регулятора не было веских причин возвращаться к смягчению денежно-кредитной политики. (. . .) Судя по отсутствию какой-либо динамики в индексе государственных облигаций (RGBI), инвесторы также не ожидали изменений в уровне ключевой ставки. Если говорить о дальнейшей динамике ключевой ставки, то мы рассматриваем три базовых сценария. В нейтральном сценарии ключевая ставка на конец года оказывается на уровне 11%, а цикл снижения начинается не ранее марта 2024 года. Главным условием снижения ставки, как мы ожидаем, должно стать устойчивое снижение инфляции", - отмечает ведущий аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в пятницу.

К 15:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,93%, до $82,08 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,78%, до $77,41 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 1,8% из-за рисков перебоев поставок нефти из ближневосточного региона. Днем ранее цены упали примерно на столько же на данных о росте запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.