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Китайский ритейлер JD.com задумался о покупке британского ритейлера Currys

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. рассматривает возможность сделать предложение о покупке британской сети магазинов бытовой техники и электроники Currys Plc, сообщает MarketWatch.

Ранее Currys получила предложение от Elliott Investment Management, которое отклонила как слишком низкое. Elliott предлагала за Currys 700 млн фунтов стерлингов ($884 млн).

JD.com заявила в понедельник, что пока не определилась, будет ли покупать Currys.

Британский ритейлер потерял почти 60% рыночной стоимости за последние три года на фоне снижения спроса на бытовую технику и электронику в стране в условиях высокой инфляции. В прошлом месяце Currys объявил о высоких продажах в период рождественских праздников, и хорошие перспективы компании делают ее довольно привлекательной целью для покупки.

JD.com, один из крупнейших в Китае онлайн-ритейлеров, ищет возможности на других рынках в связи с ростом конкуренции внутри страны, в частности, со стороны таких компаний, как PDD Holdings Inc. и ByteDance Ltd.

В сети Currys около 300 300 магазинов в Великобритании, ее штат превышает 15 тысяч человек.

Акции Currys подскочили в цене на 35,5% на торгах в Лондоне в понедельник.

Китай Великобритания JD.com Currys
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