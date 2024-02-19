Тест на сложные инструменты смогли сдать лишь 33% из 9 млн пытавшихся инвесторов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тестирование для неквалифицированных инвесторов перед покупкой сложных финансовых инструментов за два года действия этой процедуры проходили более 9 млн человек, но успешно сдала лишь треть из них (33,32%), говорится в сообщении Банка России.

Число "неквалов" за это время выросло почти на 78% (с 19,7 до 35 млн), однако доля участников тестирования значительно снизилась (с 23,7% до 9,17%). При этом результаты сдачи тестов во второй год в среднем были лучше, чем в первый. "Это свидетельствует о более осознанном подходе неквалифицированных инвесторов к выбору финансовых инструментов и подготовке к тестированию", - пишет ЦБ.

Больше всего инвесторов сдают тест на понимание особенностей и рисков российских акций, не включенных в котировальные списки. Далее следуют необеспеченные сделки и российские облигации без необходимого рейтинга.

Примерно половина инвесторов прошла тест с первого раза, почти четверть (23%) - с четвертой попытки. ЦБ отмечает, что доля сдавших с первого раза постепенно снижалась по мере того, как росло количество вопросов в тесте. Также уменьшилась доля тех, кто сдает с четвертого раза и более, что может свидетельствовать об уходе от практики прохождения теста методом перебора, добавил регулятор.