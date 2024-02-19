Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Тест на сложные инструменты смогли сдать лишь 33% из 9 млн пытавшихся инвесторов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тестирование для неквалифицированных инвесторов перед покупкой сложных финансовых инструментов за два года действия этой процедуры проходили более 9 млн человек, но успешно сдала лишь треть из них (33,32%), говорится в сообщении Банка России.

Число "неквалов" за это время выросло почти на 78% (с 19,7 до 35 млн), однако доля участников тестирования значительно снизилась (с 23,7% до 9,17%). При этом результаты сдачи тестов во второй год в среднем были лучше, чем в первый. "Это свидетельствует о более осознанном подходе неквалифицированных инвесторов к выбору финансовых инструментов и подготовке к тестированию", - пишет ЦБ.

Больше всего инвесторов сдают тест на понимание особенностей и рисков российских акций, не включенных в котировальные списки. Далее следуют необеспеченные сделки и российские облигации без необходимого рейтинга.

Примерно половина инвесторов прошла тест с первого раза, почти четверть (23%) - с четвертой попытки. ЦБ отмечает, что доля сдавших с первого раза постепенно снижалась по мере того, как росло количество вопросов в тесте. Также уменьшилась доля тех, кто сдает с четвертого раза и более, что может свидетельствовать об уходе от практики прохождения теста методом перебора, добавил регулятор.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

"Онэксим" Прохорова перевел структуру владения "Ренессанс капиталом" в РФ

Тинькофф банк начинает работать в Крыму

Тинькофф банк начинает работать в Крыму

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });