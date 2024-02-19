Агрогруппа "Содружество" присоединит к холдинговой компании аффилированную "Виталбэй"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Содружество Рус", холдинговая компания агропромышленной группы "Содружество", будет реорганизована путем присоединения к ней МКООО "Виталбэй", также входящей в структуру группы.

Соответствующее решение принято 15 февраля 2024 года, говорится в уведомлениях двух компаний, размещенных на портале "Федресурс".

Осенью 2020 года в Калининградском САР была зарегистрирована МКООО "Содружество Рус", которой принадлежат все российские активы ГК "Содружество", а в мае 2023 года - МКООО "Содружество Групп" (ранее Laceblue Ltd, Кипр).

В июле прошлого года реестр участников САР пополнило также МКООО "Виталбэй" (ранее Vitalbay Ltd).

По данным ЕГРЮЛ, директором "Виталбэй" является гражданин России Сергей Соколовский, который также выступает директором УК ООО "Содружество", структуры одноименной группы компаний. "Виталбэй" работает также в сфере деятельности холдинговых компаний.

ГК "Содружество" создана в 1994 году, является международной вертикально интегрированной агропромышленной группой. Производит соевое и рапсовое масло, рапсовый и соевый шрот, лецитин, соевый белковый концентрат.