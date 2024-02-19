Доллар подорожал на "Мосбирже" на 11,5 копейки, евро подорожал на 30,5 копейки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань немного подорожали на "Московской бирже" по итогам торгов в понедельник; рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании новостей на тему санкций.

К 19:00 доллар подорожал на 11,5 копейки, до 92,34 рубля. Евро подорожал на 30,5 копейки, до 99,48 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 20,05 копейки, до 95,55 рубля. Юань подорожал на 12,85 копейки - до 12,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов понедельника на ожидании новостей относительно новых антироссийских санкций. Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, на котором может быть утвержден 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

По информации западных СМИ, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

По данным Bloomberg, в ЕС ранее предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, которые используют российские оборонные предприятия. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Для принятия новых санкций необходима поддержка всех стран ЕС.

Банк России с 12 по 16 февраля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. В Китае 11-17 февраля праздновался Новый год (Праздник весны).

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года в рамках бюджетного правила продает валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

"Доллар продолжает находиться в верхней границе нашего прогнозного ценового диапазона - 87,5 - 92,5 руб./$1. Мы считаем, что наиболее важными для дальнейшей динамики курса реперными точкам будут публикация расширенного комментария Банка России в конце февраля и решения, принятые по результатам дискуссии о необходимости продления принудительной продажи валютной выручки экспортерами (отмена программы может привести к дальнейшему росту американской валюты)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Российская валюта продолжила торговаться в районе 92 по отношению к доллару США. На прошедшей неделе национальная валюта снизилась по отношению к доллару на 1,5%. В понедельник торги прошли недалеко от пятничных уровней. На прошлой неделе ЦБ не продавал иностранную валюту из-за праздников в Китае. Соответственно, дополнительной поддержки рублю не было. На текущей неделе он вернется к покупкам, что может оказаться поддержку рублю. Кроме того, приближается налоговый период, в преддверии которого продажа валюты экспортерами будет усиливаться. В краткосрочной перспективе котировки рубля, вероятно, будут торговаться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть перешли к повышению в ходе малоактивной сессии вечером в понедельник. К 19:00 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,12%, до $83,56 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,66%, до $79,66 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, где продолжается обмен ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболла". С другой стороны, рост сдерживается ожиданиями, что Федеральная резервная система США не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

Объем торгов в понедельник, как ожидается, будет ниже обычного, потому что биржи в США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 13,9 копейки, до 92,4102 рубля, и увеличил курс евро на 13,66 копейки, до 99,4889 рубля.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День президентов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 понедельника уменьшился относительно пятницы на 18,81 копейки и составил 92,3798 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $935,551 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 12,94 копейки, до 99,4967 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 12,99 копейки, до 99,4885 рубля. Объем торгов евро составил 666,577 млн евро, из которых 189,228 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 477,349 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 15,74% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник на 1 базисный пункт - до 15,98% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 2 базисных пункта, до 15,71% годовых, на шесть месяцев - прибавила 7 базисных пунктов и составила 14,66% годовых.