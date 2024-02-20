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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижение рублевых цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и санкционного давления Запада на Россию. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3% во главе с бумагами Polymetal.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3234,05 пункта (-0,3%), индекс РТС – 1104,11 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 92,24 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,8%), "Яндекса" (-2,1%), ВТБ (-0,9%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,7% "префы"), "Роснефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в IV квартале составила 56 млрд рублей, снизившись на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует опубликованная отчетность. В целом за прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд рублей, что соответствует прогнозам менеджмента.

Опубликованные результаты оказались чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль в четвертом квартале на уровне 58,5 млрд рублей, за весь 2023 год – 434,4 млрд рублей.

ВТБ в этом году планирует как минимум повторить финансовый результат рекордного 2023 года, заработав 435 млрд рублей, заложил в прогноз два разовых эффекта - около 100 млрд рублей прибыли от работы с заблокированными активами и признание 60 млрд рублей отложенного налогового актива благодаря изменению стратегии консолидации "Открытия".

Менеджмент ВТБ предложит наблюдательному совету вынести на годовое собрание акционеров вопрос об увеличении номинала акций с 1 копейки до 50 рублей, в случае положительного решения обратный сплит пройдет уже в июле 2024 года, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%).

Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине до 24 февраля 2025 года, сообщается в официальном журнале Евросоюза. В тексте отмечается, что это решение вступает в силу на следующий день после данной публикации.

Кроме того, ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщили в понедельник американские СМИ.

Комментарии аналитиков

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может продолжить корректироваться в направлении отметки 3200 пунктов. Сильного падения на данный момент ждать не стоит, но и факторов, которые бы позволили вернуться рынку к росту, пока также не наблюдается. Без коррекции индексу будет проблематично выйти выше максимумов прошлого года. Хуже остальных могут выглядеть акции "Сегежи групп", АФК "Система" и "Башнефти", полагает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", учитывая короткую торговую неделю в России и не способствующие росту российского рынка в краткосрочной перспективе фундаментальные факторы, не исключено коррекционное движение в направлении технической поддержки в области 3000 пунктов по индексу МосБиржи. С технической точки зрения, индекс МосБиржи вышел из зоны перекупленности, а также пересек 9-дневную скользящую среднюю сверху вниз, что может сигнализировать о продажах, отмечают эксперты.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, американские фьючерсы на акции в "минусе" после длинных выходных, азиатские рынки также находятся под давлением, хотя подрос Китай на фоне понижения 5-летней ставки (LPR) в целях поддержки рынка недвижимости и экономики КНР в целом. Большинство новых и непогашенных кредитов в Китае основаны на годовой LPR, тогда как 5-летняя ставка влияет на цену ипотечных кредитов.

На рынке акций РФ основной негатив связан с риторикой ЦБ РФ и потенциальными новыми западными санкциями, но это уже по большей части заложено в цены. Индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста и после коррекции будет нацелен на обновление максимума прошлого года, считает Кабаков.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi – на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, а ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Обе ставки находятся на минимальном уровне в истории. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения годовой ставки до 3,3%, пятилетней - до 4,05%.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться, котировки находятся вблизи уровней, отмечавшихся при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $83,45 за баррель (-0,1% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $78,36 за баррель (+0,03% к уровню пятницы).

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник йеменские мятежники-хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.

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