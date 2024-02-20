Границы морпорта Тамань расширили под проект терминала "Тольяттиазота"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило территорию морского порта Тамань (Краснодарский край) для строительства перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год, которое строит АО "Тольяттиазот".

Соответствующее распоряжение 19 февраля подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

"В границы морского порта Тамань включены дополнительные земельные участки, которые необходимы для строительства перевалочного комплекса аммиака и удобрений мощностью 5 млн тонн в год. Комплекс будет включать в себя склады аммиака и карбамида, технологические эстакады аммиакопроводов, гидротехнические сооружения, подъездные автомобильные и железнодорожные пути, а также другую инфраструктуру", - говорится в документе.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия даст возможность поставлять до 2 млн тонн аммиака в год. Вторая очередь увеличит его мощности до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год. Это позволит наладить новые маршруты поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренние рынки. Полностью запустить перевалочный комплекс планируется в 2025 году.

Общий объем инвестиций в строительство объекта составляет 60 млрд рублей. Предполагается, что там будет создано не менее 500 рабочих мест.

Новый терминал будет работать как объект замкнутого цикла, что исключит возможность выбросов в атмосферу и минимизирует воздействие на окружающую среду, поясняется в сообщении.

Как сообщалось, в прошлом году власти Кубани перевели почти 43 га земель сельскохозяйственного назначения в Тамани в категорию промышленных для размещения перевалочного комплекса.

Строительство терминала в порту Тамань "Тольяттиазот" ведет еще с начала 2000-х годов. Несколько лет проект был законсервирован, в 2015 году работы возобновились, но вновь забуксовали из-за неурегулированности вопроса аренды земли с Краснодарским краем и судебных споров о признании права собственности на объекты недвижимости, которые компания успела на ней построить.

"Оживить" проект строительства удалось летом 2022 года. Сначала Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным отказ региональных властей передать земельные участки на территории порта Тамань, где ведется строительство терминала, в федеральную собственность (объекты, связанные с перевалкой взрывоопасных веществ, можно возводить только на федеральных землях), затем между главой региона и руководством "Тольяттиазота" было подписано соглашение о сотрудничестве.

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год.